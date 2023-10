Palermo, fanno esplodere un Postamat con un ordigno rudimentale

Nuovo colpo della banda del bancomat a Palermo. La scorsa notte è stato preso di mira l’ufficio postale di corso Calatafimi 1031. Sono stati molti i residenti della zona che, dopo essere stati svegliati dalla forte esplosione che hanno avvertito, hanno chiamato il 112 per dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, gli artificieri e i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo, verificare la presenza di residui di ordigni e constatare gli ingenti danni arrecati all’immobile.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 4 di notte, davanti all’ufficio postale sarebbero arrivati due uomini. Come successo anche in passato, i due avrebbe piazzato un ordigno rudimentale davanti al Postamat e si sarebbero poi messi a distanza di sicurezza prima di azionare l’innesco. Dopo l’esplosione, i due avrebbero cercato tra le lamiere. Non è ancora chiaro se siano riusciti ad portare via il bottino prima della fuga. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

