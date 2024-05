Il Dna sulle sigarette incastra tre uomini: nel 2022 hanno derubato un benzinaio

Foto di Julia Engel su Unsplash

Sono stati traditi dalle sigarette. Tre uomini di Palermo sono stati arrestati dalla polizia: l’accusa è di rapina aggravata in concorso e di ricettazione. La rapina sarebbe avvenuta nel dicembre 2022 ai danni di un distributore di benzina di corso Calatafimi. In quell’occasione due dei tre uomini – con il volto travisato e dietro minaccia – si sono fatti consegnare da un addetto 13.500 euro appena prelevati dalle casse self service. Ultimata la rapina, gli uomini sarebbero fuggiti a bordo di un’auto che sarebbe stata rubata qualche giorno prima e che è stata ritrovata nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Grazie al dna trovato in alcuni mozziconi di sigaretta la polizia è riuscita a risalire ai tre e ad arrestarli.