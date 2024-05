Palermo, cavallo imbizzarrito tra i turisti. L’assessore: «Tolleranza zero sugli abusivi»

«Poteva succedere di peggio. Per fortuna non è accaduto. Un cavallo stamani è finito fuori controllo nel pieno centro della città urtando automobili e passanti e creando scompiglio e paura». A scriverlo sui social è l’assessore al benessere animale di Palermo Fabrizio Ferrandelli dopo che stamattina un cavallo in corso Vittorio Emanuele è andato fuori dal controllo del vetturino, un abusivo che portava in giro dei turisti col suo calesse.

«Mi sono subito recato sul posto e coordinato l’intervento del servizio veterinario dell’Asp e della Polizia Municipale. Ora basta. Basta abusivi – continua Ferrandelli – Il proprietario è stato sanzionato e al cavallo sono state fornite tutte le cure del caso. Serve però stringere il cerchio e mettere un freno pensando anche al benessere animale mettendo fine allo sfruttamento. Tolleranza zero».