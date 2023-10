Foto di MrFrame

Palermo: bimba di tre anni tocca un filo elettrico mentre gioca scalza, ricoverata

Una bimba di tre anni nel quartiere Zen di Palermo ha toccato un filo elettrico e ha preso la scossa. La bambina è stata portata al Pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. I medici, dopo gli accertamenti, hanno escluso gravi conseguenze. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la bimba stava giocando a piedi scalzi in via Costante Girardengo.

A intervenire immediatamente sarebbe stata la madre che è riuscita a staccare la bambina dal filo elettrico. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo che hanno individuato il filo elettrico e richiesta l’intervento di una squadra di Amg per effettuare delle verifiche. Stando a ciò che è emerso in questa prima fase di controlli, quel filo non apparterebbe all’impianto di illuminazione. Sono in corso indagini per verificare se si possa trattare di un allaccio abusivo fatto tra i casermoni dello Zen.

Articoli correlati