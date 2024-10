Palermo, arrestato 49enne che aveva rapinato una banca nel Vicentino

È stato rintracciato a Palermo e tratto in arresto la quarta persona ritenuta responsabile della rapina avvenuta il 2 Novembre 2023 alla filiale Bvr di Roana (Vicenza). L’uomo, C. G., di 49 anni, era risultato irreperibile dallo scorso maggio durante gli arresti eseguiti dai carabinieri di Thiene in seguito alle indagini che avevano permesso l’individuazione dei quattro presunti autori del colpo.

Le indagini dell’Arma, coordinate dalla Procura di Vicenza, avevano infatti consentito di raccogliere numerosi elementi probatori e di determinare un solido quadro indiziario a carico degli indagati permettendo alla Procura berica di richiedere ed ottenere dal Gip di Vicenza una ordinanza di custodia cautelare. Nel corso della rapina, commessa da tre banditi con volti parzialmente travisati, i dipendenti dell’istituto di credito erano stati rinchiusi in un ufficio della banca, privati dei propri telefoni cellulari e immobilizzati con fascette da elettricista mentre il quarto li attendeva all’esterno della filiale a bordo di un’autovettura.

I carabinieri, subito dopo il colpo, avevano proceduto all’acquisizione di numerose immagini di videosorveglianza la cui successiva attività di analisi nonché la testimonianza di varie persone, hanno consentito di giungere all’individuazione dell’auto utilizzata dai rapinatori. L’uomo è stato portato nel carcere “Pagliarelli” di Palermo.