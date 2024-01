Palermo, armati di mazza tentano assalto a una profumeria. Arrestato il malvivente lento

Armati di mazza tentano di sfondare la vetrina della profumeria Dabbene di piazza Giovanni Amendola, a Palermo. Il colpo però è fallito e tutta la scena è stata immortalatala da una telecamera di sorveglianza. Nel video si vedono cinque uomini con il volto coperto che si avvicinano alla vetrina dell’attività commerciale. Uno di loro, che indossava un giubbotto verde, trascina una sorta di carello con all’interno una mazza spaccapietre. Il gruppo resta per diversi secondi davanti l’ingresso salvo poi allontanarsi. Dopo questo primo sopralluogo i malviventi però si ripresentano sul posto ed entrano in azione. Uno di loro assesta sei colpi di mazza ma il vetro resiste mentre la testina in acciaio si stacca dal manico.

I malviventi si allontanano ma uno di loro, con un giubbotto nero e un cappuccio a coprire parzialmente il volto, non demorde. L’uomo, con fare assolutamente goffo, assesta dei colpi di casco e, poco dopo, recupera una grossa pietra per colpire, con pochissima forza, la vetrata. Alla fine il 45enne, come riportato da PalermoToday, è stato bloccato e arrestato da due agenti di polizia. Non è la prima volta che la profumeria finisce nel mirino dei ladri. A luglio 2023 e a novembre 2022 i malviventi avevano provato ad assaltare l’attività utilizzando una macchina ariete. Anche in quelle occasioni però non riuscirono nel loro obiettivo.