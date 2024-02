Palermo, agguato a colpi di arma da fuoco allo Sperone: un morto e un ferito grave

Sarebbe di un morto e un ferito grave il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in via XXVII maggio, nel quartiere Sperone a Palermo, poco lontano da corso dei Mille.

Secondo le prime ricostruzioni l’autore sarebbe un uomo, che avrebbe cominciato a fare fuoco sui due: un 37enne e un 29enne, prima di fare perdere le proprie tracce.

Il 29enne ferito è stato trasportato all’ospedale Buccheri la Ferla. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della polizia. Nulla da fare invece per il 37enne.