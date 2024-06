Palermo, morto per un malore nel primo giorno di lavoro

È morto in un vivaio nel primo giorno di lavoro. A Palermo un 41enne è morto per un malore improvviso mentre era al lavoro nei Vivai Gitto. Da quello che si apprende dai carabinieri, sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro. Il medico legale intervenuto per l’ispezione sul corpo del 41enne ha confermato che si è trattato di un malore. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.