Palazzolo, evade di notte per andare a casa della ex moglie

Un 38nne di Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa) è evaso mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, nella propria abitazione. L’uomo, a marzo, era finito ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Motivo per cui era stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna.

Il 38enne, però, durante la notte, ha violato le prescrizioni proprio per andare a casa della ex moglie. Lì, dopo la segnalazione di alert arrivata dal braccialetto elettronico, è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato.