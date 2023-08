Palazzolo Acreide, uomo gira armato di coltello e bastone a forma di martello

Un coltello a serramanico e un bastone a forma di martello. Sono le armi che i carabinieri hanno trovato a un 59enne a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. In particolare, i militari sono intervenuti vicino al palazzo comunale (che si trova in piazza del Popolo) per bloccare il 59enne che brandiva il bastone. Addosso gli hanno poi trovato anche il coltello. Entrambe le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea.