Pachino, poliziotto spara a un uomo dopo aver sedato una lite. Proiettile anche contro una bancarella

Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi vicino all’ingresso del Comune di Pachino, in provincia di Siracusa. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione della polizia, tutto sarebbe nato da una lite scaturita tra due pregiudicati che è sfociata negli spari contro una bancarella per la vendita di frutta e verdura. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno in una zona centrale della cittadina del Siracusano.

Dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno provato a bloccare i due uomini per un controllo. A questo punto, uno dei due avrebbe puntato un fucile contro i poliziotti. Per questo, un agente avrebbe colpito l’uomo facendolo cadere per terra. Subito dopo, il poliziotto avrebbe esploso un colpo di pistola (con l’arma di ordinanza) ferendo l’uomo a una gamba. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferiscono dalla questura di Siracusa, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni.