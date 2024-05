Scappa da Pachino dopo la condanna per tentato omicidio, trovato dopo un anno in Lombardia

Condannato per tentato omicidio e detenzione ai fini di spaccio di droga, un 63enne di Pachino (in provincia di Siracusa) era irreperibile dall’anno scorso. I carabinieri lo hanno trovato e arrestato a Mantova, in Lombardia.

L’uomo era stato condannato a cinque anni, tre mesi e otto giorni di reclusione e 3400 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di tentato omicidio. Di lui, però, da mesi, si era persa ogni traccia. Così sono iniziate le indagini per la ricerca del 63enne che hanno seguito le poche tracce lasciate.

I militari lo hanno rintracciato e, dopo diversi appostamenti e pedinamenti nella città lombarda, lo hanno trovato all’interno di un’abitazione. Quando in casa sono entrati i carabinieri, il 63enne non ha opposto resistenze. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Mantova.