Pachino: maltratta la moglie davanti ai figli minorenni, allontanato da casa

Un 39enne di Pachino, in provincia di Siracusa, è stato allontanato dalla casa familiare e per lui è scattato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. A eseguire l’ordinanza dal giudice per le indagini preliminari sono stati gli agenti del commissariato di polizia.

L’uomo è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, con l’aggravante di avere commesso il fatto con armi e in presenza dei figli minorenni. Nel corso delle indagini, partite proprio durante i giorni appena prima delle festività natalizie, è stato accertato che già da tempo il 39enne avrebbe messo in atto condotte lesive e di prevaricazione nei confronti della coniuge. Per questo, l’autorità giudiziaria ha deciso di attuare il protocollo previsto dal codice rosso.