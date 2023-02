Pachino, 20enne distrugge segnali stradali davanti a una folla. Incastrato dai video sui social

Segnali stradali distrutti a Pachino, in provincia di Siracusa, da un 20enne che adesso è stato denunciato per danneggiamento. Il giovane, un meccanico incensurato originario della cittadina dell’area sud della provincia aretusea, ha spaccato un segnale stradale. A un incrocio in località Tre Colli, il 20enne ha staccato il palo e lo ha violentemente e ripetutamente sbattuto contro una delle barriere Jersey fino a fare staccare la parte rotonda del segnale di obbligo di andare dritto o girare a destra.

Tutte le fasi dell’atto vandalico, sono state anche riprese dai cellulari delle persone che hanno assistito alla scena e postate su diversi social network. In questo modo, i carabinieri sono riusciti a risalire al giovane (che ha agito a volto scoperto e davanti a una folla). La conferma della sua identità è poi arrivata anche da alcune testimonianze dei presenti che sono state raccolte dai militari. Il 20enne è stato denunciato e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altre persone che hanno partecipato all’atto vandalico. Nei video pubblicati sui social di sente la folla acclamare e poi molte auto e moto passare, suonando i clacson, per la strada che il segnale – distrutto – avrebbe vietato di percorrere. «Strade libere» e «La felicità» sono infatti le scritte sovraimpresse sui filmati postati online.