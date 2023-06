Pachino, 20enne ferito in un agguato a colpi di pistola. Indagini in corso

Un ventenne è rimasto ferito in un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto a Pachino, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un proiettile lo avrebbe ferito all’inguine e qualcuno, dopo averlo soccorso, lo ha portato all’ospedale Giuseppe Di Maria di Avola, sempre nel Siracusano. La spedizione è scattata in contrada Tre Colli, quartiere della cittadina aretusea già al centro di tanti episodi legati al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore dell’agguato e non si esclude che il vero obiettivo fosse di ammazzare il giovane.