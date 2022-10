Ottavo parlamentare all’ARS per il progetto di Cateno De Luca. Il seggio va ad Alessandro De Leo

Cateno De Luca incassa un altro risultato. Dopo il riconteggio dei voti, nel territorio peloritano, la sua componente all’Assemblea Regionale Siciliana cresce e si rafforza. Alessandro De Leo conquista il seggio a scapito di Luigi Genovese. I rappresentanti, dunque, della lista Sud chiama Nord De Luca sindaco di Sicilia e Sicilia Vera salgono, in totale, a otto mentre la maggioranza che sostiene Renato Schifani perde un elemento. «L’assegnazione – continua – non ci aveva convinti. In Sicilia siamo stati la seconda lista per voti di opinione ricevuti. Il 50% non ha infatti indicato una preferenza». Anomalia che invece era balzata agli occhi nel messinese dove, in alcune sezioni, preferenze e voti ricevuti coincidevano. Alla luce degli approfondimenti, i controlli hanno dato ragione. Adesso la squadra festeggia e si prepara ad affrontare l’Aula. «Si trattava di errori – prosegue – materiali. E la maggior parte di questi errori stavano nei dati trasmessi alla Prefettura e alla Regione. Noi abbiamo fatto le verifiche e ringraziamo quanti hanno lavorato per controllare».

La notizia ha fatto subito festeggiare in piazza non solo lo stesso De Luca ma anche alcuni componenti del suo staff, il diretto interessato, amici e conoscenti giunti appositamente. «Noi siamo soddisfatti – conclude – e lunedì faremo una disamina del voto qui a Messina. Abbiamo aspettato questo esito. Sabato faremo un’assemblea ad Enna, con tutti i candidati di tutte le liste, perché si va avanti con il progetto anche a livello nazionale con Sud chiama Nord. Intanto grazie a tutti».