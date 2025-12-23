Ordigno in una pasticceria di Palermo: distrutte vetrine, tettoia e gazebo

23/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Distrutte vetrine, tettoia e una parte del gazebo. È il danno causato questa notte da un ordigno, piazzato nel distributore di sigarette su strada, del par pasticceria Magrì, in via Brigata Verona angolo via Sicilia, vicino piazza Vittorio Veneto, a Palermo. A posizionare la bomba sarebbe stato un uomo che è poi fuggito a bordo di uno scooter elettrico. Un dettaglio, insieme ad altri utili a identificarlo, fornito dalle immagini di videosorveglianza. Sul caso indagano i carabinieri, chiamati dai residenti, allertati dal rumore dell’esplosione. Sul posto anche i vigili del fuoco.

