Trovato ordigno bellico in spiaggia a Campofelice di Roccella

Foto di Peppuccio Di Maggio Sindaco

Trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, tra i lidi balneari Pianeta Mare e Falò. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un’ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Interverranno gli artificieri per disinnescarlo. «Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all’ordigno che è stato circoscritto e transennato – dice il sindaco – Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata».