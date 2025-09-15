Tre rapine in tre giorni a Catania: finisce in carcere un 38enne

15/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È finito nel carcere di piazza Lanza a Catania un uomo (classe 1987, S.V. sono le sue iniziali) accusato di essere il responsabile di diverse rapine. È stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo a emettere un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale al termine delle indagini che sono iniziate dopo una rapina commessa la sera del 10 gennaio in un esercizio commerciale. In quella occasione, un uomo con la barba incolta aveva agito a volto scoperto. Il giorno dopo, alla stessa ora, lo stesso uomo, avrebbe compiuto un’altra rapina in un altro negozio. Questa volta, dietro la minaccia di un taglierino, avrebbe costretto un dipendente ad aprire la cassa e farsi consegnare l’incasso.

E gli episodi non sarebbero finiti qui. La mattina del 12 gennaio, infatti, un uomo armato di taglierino è entrato all’interno di un supermercato, intimando a un dipendente di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Il lavoratore questa volta però è riuscito a metterlo in fuga. Così, sulla base della visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati dalle rapine, sono iniziate le attività di indagine svolte dal personale della sezione falchi della squadra mobile. Al termine delle investigazioni, il 38enne è stato ritenuto responsabile di tutte le rapine. Per questo, il gip ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

