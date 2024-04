Foto della pagina Facebook Assessore Salvo Comis

Salvatore Comis ha annunciato le sue dimissioni. Comis è indagato per scambio elettorale politico-mafioso nell’ambito dell’operazione Athena. Anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, risulta indagato per lo stesso motivo: per i due la procura aveva chiesto un provvedimento cautelare, che però è stato rigettato dal giudice per le indagini preliminari. Il terzo politico indagato – l’ex consigliere comunale ed ex assessore Pietro Cirino – è stato invece arrestato.

Comis ha annunciato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco Naso. Nella comunicazione dice che «con grande rammarico, ma anche con estremo senso di responsabilità, comunico le mie dimissioni dalla carica di assessore». Nella lettera Comis si dice estraneo ai fatti, oltre che consapevole e tranquillo per aver fatto «sempre e seriamente il proprio dovere». Comis ha lasciato la giunta perché «in questo momento reputo di non poter operare con serenità nell’esercizio delle mie funzioni e del mio ufficio».