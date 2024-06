A Canicattì un operaio di 21 anni è morto schiacciato da un macchinario

Foto di planet_fox su Pixabay

Un operaio di 21 anni è morto mentre lavorava all’interno di alcuni capannoni alla periferia di Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore durante una manovra mentre era al lavoro per un’impresa edile che produce manufatti in calcestruzzo.

La dinamica di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Nella zona dei capannoni è arrivata anche un’ambulanza del 118 con il personale sanitario ma per il 21enne non c’è stato niente da fare. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.