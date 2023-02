Avola, operaio 36enne muore folgorato mentre ristruttura un immobile. Aperta un’inchiesta

Sarebbe rimasto folgorato mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un immobile ad Avola, in provincia di Siracusa. Così sarebbe morto l’operaio 36enne Salvatore Eroe nel pomeriggio di ieri. Nonostante l’immediato intervento degli altri colleghi che si trovavano nel cantiere con lui, per il 36enne non c’è stato nulla da fare. La ricostruzione della dinamica dell’incidente sul lavoro è ancora al vaglio degli agenti della polizia che stanno indagando. Intanto, sul caso la procura aretusea ha già aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità.