Openartaward, a Napoli il premio internazionale alla pubblicità. In corsa quattro agenzie siciliane

La decima edizione di Openartaward – premio Internazionale alla pubblicità – segna un vero e proprio boom di partecipazioni, registrando un record storico nel panorama pubblicitario europeo. Con ben 178 agenzie iscritte, Openartaward si conferma come il premio con la più alta partecipazione del settore in Italia e tra i primi in Europa, rappresentando una vera e propria esplosione di creatività.

Un Premio Unico con una Giuria di Studenti

Openartaward si distingue nel panorama dei premi pubblicitari per una caratteristica unica: la giuria è composta esclusivamente dagli studenti dei corsi di graphic design e comunicazione pubblicitaria dell’istituto OPENART – Creative Graphic Design School. Questo approccio innovativo offre un doppio vantaggio. Da un lato, rappresenta un’opportunità didattica senza pari per gli studenti, che possono osservare, analizzare e toccare con mano il lavoro dei grandi professionisti del settore. I ragazzi non solo hanno l’onore e l’onere di valutare i lavori, ma possono anche immergersi profondamente nei meccanismi della comunicazione visiva, acquisendo competenze critiche e costruttive che saranno fondamentali nel loro futuro professionale. Dall’altro lato, i professionisti hanno la possibilità di testare la propria creatività comunicativa su un campione particolarmente attento alle evoluzioni ed alle tendenze pubblicitarie: giovani che studiano discipline legate al graphic design ed alla pubblicità. Questo scambio reciproco crea un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro, garantendo un feedback fresco e non convenzionale, e permettendo ai professionisti di confrontarsi con le nuove generazioni che saranno i futuri protagonisti del settore.

Attrattiva Internazionale e Numeri Rilevanti

L’attrattiva internazionale di Openartaward è magnificamente evidenziata dalla partecipazione di 32 agenzie di comunicazione pubblicitarie provenienti dall’estero (Spagna, Francia, Inghilterra, Austria, Germania e Svizzera). Queste si aggiungono alle 146 nazionali (provenienti da tutte le regioni italiane con la Sicilia rappresentata da Audiocomm, Red Drop, TamTam e Wi Active) per raggiungere così un totale di 178 agenzie partecipanti, confermando il carattere europeo ed altamente inclusivo del premio. I numeri parlano da soli: 1611 artwork iscritti, che testimoniano l’impegno e la creatività delle agenzie e 792 brand rappresentati, a dimostrazione dell’ampia varietà e del prestigio delle aziende coinvolte. Il coinvolgimento di un numero così elevato di agenzie, brand e professionisti ha contribuito a rendere possibile questa decima edizione del premio. Il loro impegno e la loro passione sono il motore che spinge Openartaward a migliorare continuamente.

Categorie e Processi di Valutazione

Durante le sessioni di votazione, gli studenti hanno valutato una vasta gamma di lavori presentati. L’entusiasmo e la dedizione degli studenti sono stati palpabili mentre si immergevano nell’analisi dei materiali, confrontando idee, tecniche e approcci creativi. Questo metodo di valutazione, basato su un’analisi critica e costruttiva, distribuito su più giornate, contribuisce a formare i futuri professionisti del settore, preparandoli alle sfide del mondo del lavoro. Dopo le operazioni di voto, si procederà allo spoglio dei voti e alla pubblicazione delle “short-list” che indicheranno gli 8 elaborati più votati di ogni singola categoria. Da queste short-list scaturiranno i 3 premiati per ciascuna categoria che verranno annunciati durante la serata del 28 settembre.

La Cerimonia di Premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 settembre 2024 presso il teatro Acacia di Napoli, in Via R. Tarantino 10. La serata, condotta dall’attrice Kiara Tomaselli, sarà un momento di celebrazione del talento e della creatività, con la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti del mondo della pubblicità. Il successo di questa edizione di Openartaward testimonia la crescente importanza di questo premio nel settore pubblicitario. La partecipazione di un numero così elevato di agenzie e lavori sottolinea l’attrattiva e la rilevanza di questo evento, che continua a promuovere l’innovazione e la creatività nel campo della comunicazione visiva. Openartaward non è solo un riconoscimento del talento, ma anche una piattaforma di crescita e formazione per i giovani creativi. Grazie al suo format unico, offre un’esperienza formativa impareggiabile che prepara gli studenti a diventare i protagonisti del domani nel mondo della pubblicità e del design.