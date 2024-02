Omicidio a Vittoria: un 30enne ucciso con colpi di arma da fuoco

Un uomo di 30 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Vittoria, in provincia di Ragusa. L’omicidio è avvenuto nella serata di oggi in via Colle d’oro, nella zona del quartiere Maritaggi, non distante dall’ospedale Guzzardi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto emerge, chi ha sparato è riuscito a scappare e al momento è ancora ricercato.