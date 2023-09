Caltanissetta: ubriaco alla guida della moto, provocò la morte del passeggero. Condannato a sette anni

Positivo all’alcol e a tre diversi tipi di droga, si schiantò con la moto contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta, provocando la morte del 32enne nisseno Andrea Alessi, seduto come passeggero dietro di lui. Il 41enne di Caltanissetta (G.B. sono le sue iniziali) è stato condannato a sette anni di reclusione per omicidio stradale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del giorno di Pasquetta dello scorso anno. Secondo quanto è stato ricostruito, il 41enne avrebbe imboccato via Pietro Leone a bordo della sua Suzuki, superando il limite di velocità.

Seduto dietro di lui il 32enne Andrea Alessi. Arrivati ​​all’altezza del ristorante giapponese Gohan, la moto dopo avere invaso la corsia opposta si era schiantata contro una Golf. Alessi fu sbalzato dalla moto per circa venti metri e cadde sull’asfalto. Nonostante i tentativi di salvarlo, non ci fu nulla da fare. Il 41enne stava guidando contromano, senza patente, senza copertura assicurativa e con la revisione dell’auto scaduta. La procura ha contestato all’imputato anche la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dall’analisi delle urine, infatti, sarebbe emersa la presenza di cannabinoidi, cocaina e benzodiazepine.

