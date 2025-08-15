Ognina, sanzionati due diportisti positivi ad alcool e droga. Controlli in spiaggia e in mare

A Ferragosto, i controlli si spostano in spiaggia e in mare. È così che, ieri pomeriggio, la polizia di Catania, dopo una breve esercitazione congiunta con il reparto Volo di Palermo, ha sorvolato il litorale etneo, mentre due poliziotti a bordo delle moto d’acqua hanno controllato le condizioni di quanti andavano per mare con uno speciale screening finalizzato a individuare la presenza di alcol nel sangue. In totale sono stati controllati 37 diportisti: due sono risultati positivi all’alcol e uno di questi anche alle sostanze stupefacenti, in particolare ai cannabinoidi. Entrambi si trovavano nello specchio d’acqua davanti al porto di Ognina e hanno raccontato ai poliziotti di aver bevuto della birra. Uno di loro aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Violazioni per cui il codice della nautica prevede una sanzione amministrativa da quasi 3mila fino a 15mila euro -e la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica. I controlli continuano anche nella giornata festiva di oggi e promettono di essere intensi per tutta l’estate.

