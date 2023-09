Nuovo comitato festeggiamenti di Sant’Agata. Presidente l’imprenditore Carmelo Grasso

Sarà Carmelo Grasso, imprenditore classe 1963, il nuovo presidente del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata. Prende il posto di Mariella Gennarino che ricoprirà la carica di presidente emerita. Insieme a Grasso, nominato dall’Arcivescovo Luigi Renna in accordo con il sindaco Enrico Trantino, è stato indicato il nuovo comitato. Ne fanno parte, come vice presidente, l’avvocata Valeria Rizzo e come segretario Orazio Bonaccorsi. Clara Leonardi, ragioniera generale di Palazzo degli Elefanti, sarà la tesoriera mentre gli altri tre posti sono andati ad Attilio Cappellani, Fernanda Pontorno e Walter Cerretti.