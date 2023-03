Nominati i nuovi coordinatori di Forza Italia per Palermo e la provincia

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia in Sicilia a opera del coordinatore regionale Marcello Caruso che oggi ha nominato i coordinatori e le coordinatrici del partito per Palermo e per la provincia. In particolare sono stati nominati per il capoluogo siciliano il coordinatore Domenico Macchiarella e vicecoordinatrice Stefania Munafò, già consigliera comunale a Palermo e Assessora a Sciara, mentre per la provincia coordinatore sarà Pietro Alongi, ex deputato regionale e assessore provinciale al Bilancio, e vicecoordinatrice Maria Curvato, consigliera comunale e già assessora a Ficarazzi. «Si mantiene la divisione delle responsabilità fra il capoluogo e l’area metropolitana – spiega Caruso – che intende rispondere alla necessità di un partito sempre più organizzato in modo da essere vicino al territorio con i propri rappresentanti istituzionali».