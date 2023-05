Nuova allerta meteo della Protezione civile, previsti venti forti con temporali

Da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36 ore sono «previsti venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte». Questo il contenuto dell’ultimo bollettino della Protezione civile regionale. L’allerta per sabato 20 maggio sarà di colore arancione per la Sicilia orientale mentre il livello sarà giallo per la parte occidentale dell’Isola. «Previste piogge da sparse a diffuse – continua il bollettino – con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento»