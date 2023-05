Noto, molesta e minaccia la ex con chiamate e messaggi anche da profili falsi

Telefonate a ogni ora del giorno e della notte e messaggi di minacce sui social inviati anche da profili falsi. A Noto (in provincia di Siracusa), gli agenti del commissariato hanno denunciato un uomo di 39 anni per i reati di molestie e minacce nei confronti della sua ex fidanzata. L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, finita la relazione ha iniziato a tempestare di chiamate non solo la vittima ma anche i suoi amici e i suoi familiari. Dal suo account e pure da falsi profili creati ad hoc, il 39enne avrebbe inviato messaggi minacciosi alla donna. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’intento dell’uomo sarebbe stato quello di ritornare insieme a lei.