Noto, un fucile carico nascosto nel pollaio e reperti archeologici esposti in casa

Un fucile, 67 munizioni, vasetti, oggetti in terracotta e monete in metallo di interesse archeologico. È quanto i carabinieri hanno trovato a Noto, in provincia di Siracusa. Un 73enne netino è stato arrestato per detenzione illegale di munizionamento, alterazione di arma da fuoco e ricettazione. L’arma carica è stata trovata nascosta dentro un tubo legato alla rete metallica e coperto da un telo, vicino al pollaio.

In casa del 73enne i militari hanno trovato 67 munizioni calibro 12. All’interno dei cassetti di alcuni mobili sono stati trovati diversi oggetti in terracotta e monete in metallo di interesse archeologico, due metaldetector e un’anfora esposta come complemento d’arredo. Tutto il materiale è stato sequestrato per degli accertamenti. Il 73enne è stato arrestato ed è stato portato nel carcere siracusano di Cavadonna, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.