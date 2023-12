Il noleggio a lungo termine per i privati: risparmio, flessibilità e sostenibilità (anche per l’ambiente)

Una scelta che fa bene al portafoglio e pure all’ambiente. Sono le caratteristiche del noleggio a lungo termine di un’auto da parte dei privati, come spiega uno studio di Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital. Non a caso una scelta che sempre più cittadini sono orientati a compiere: oltre 90mila nel 2022, con un tasso di crescita stimato maggiore persino di quello del settore aziendale, al momento il più rappresentativo nel mondo del noleggio a lungo termine. La lista dei vantaggi è lunga e personalizzabile, come sanno bene i consulenti di SUD RENT, l’Agenzia ARVAL con sede in Catania (statale Primosole 80 B), pronti a trovare la soluzione migliore per ogni esigenza. Eccone alcuni.

I vantaggi per il portafoglio

Comprare un’auto di proprietà significa innanzitutto dover anticipare una cifra consistente. Con un canone mensile chiaro e fisso, invece, il noleggio a lungo termine diventa una scelta adatta anche a chi non ha da parte grandi risparmi o non intende comunque utilizzarli per una spesa così impegnativa. Un investimento che, peraltro, non verrebbe recuperato vendendo il mezzo dopo qualche anno, a causa della svalutazione: una perdita di valore immediata già dalla consegna . Ma non solo. Anche a voler ipotizzare una rateizzazione, al costo d’acquisto dovremmo aggiungere le spese iniziali e periodiche – assicurazione, tagliando, revisione, ecc. – e soprattutto quelle impreviste. Da un guasto a un incidente, dover mettere mano al portafoglio è un rischio concreto che non consente di prevedere le proprie spese mensili. Cosa invece possibile con il noleggio a lungo termine e le sue formule tutto incluso. Basterà scegliere la propria auto tra le tante proposte disponibili: qualunque modello si preferisca, SUDRENT garantisce ai privati 100mila chilometri inclusi nel contratto di noleggio.

I vantaggi che facilitano la vita

Avere un unico canone fisso che tenga conto di tutto significa anche risparmiare tempo. Non dover pensare alla scadenza dell’assicurazione o della manutenzione periodica, così come non dover investire energie e risorse per risolvere eventuali imprevisti. Compresi i cambiamenti della propria vita personale. Un nuovo lavoro che ci porta a viaggiare più spesso, rendendoci indispensabile un mezzo più prestante, ad esempio. O, al contrario, una promozione nell’ufficio in centro città dov’è fondamentale avere un’auto da parcheggiare facilmente. Oppure ancora la nascita di un figlio che stravolge le abitudini e le necessità familiari. Novità che impongono flessibilità: la stessa che si può trovare nel noleggio a lungo termine, con scelte non definitive che variano in base al mezzo di cui abbiamo bisogno, ai chilometri che stimiamo di percorrere e alle garanzie che desideriamo avere incluse.

I vantaggi per l’ambiente

E la possibilità di un’auto sempre nuova non è utile solo a stare al passo con la propria vita, ma anche all’ambiente. Secondo i dati Aniasa, infatti, il settore del noleggio provvede a una sostituzione del parco auto 2,5 volte più veloce della media nazionale, che si attesta su un cambio di mezzo ogni dieci anni. Modelli spesso datati, insomma, e più inquinanti di quelli tecnologicamente avanzati proposti dal noleggio a lungo termine, con emissioni inferiori del 20 per cento rispetto alla media del parco mezzi circolante in Italia.

