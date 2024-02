Corsa clandestina di cavalli nel Nisseno, 27 avvisi orali

Ventisette provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili di una corsa clandestina di cavalli, effettuata il 20 ottobre lungo via Serbatoio a Niscemi (in provincia di Caltanissetta), sono stati emessi dalla questrice Pinuccia Albertina Agnello.

I poliziotti del commissariato di Niscemi sono intervenuti interrompendo la corsa clandestina, identificando tutti i partecipanti e segnalando i fatti alla procura del tribunale di Gela, dove è in corso un procedimento penale. I reati contestati agli indagati, a vario titolo, sono competizione non autorizzata e pericolosa per l’integrità degli animali e interruzione della circolazione stradale.