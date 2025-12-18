Nip Burger si espande ancora e sceglie Sant’Agata Li Battiati per la sua quarta apertura. Ieri sera l’inaugurazione del nuovo punto vendita in via Umberto 105/a, al termine di un percorso di crescita che in poco tempo ha portato il marchio a consolidarsi anche fuori dalla Sicilia.

Dopo la prima apertura a Catania, quella di Ortigia dello scorso anno e l’arrivo a Bologna appena un mese fa, Nip Burger si fa in quattro e rafforza la propria presenza nell’area etnea. Una serata partecipata, tra musica, degustazioni e il tradizionale taglio del nastro, che ha segnato ufficialmente l’avvio dell’attività.

All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino. A fare da colonna sonora all’evento il dj set di LestoFunk, mentre per il pubblico non sono mancati assaggi e smash burger preparati sul momento. Un format preciso, quello di Nip Burger, che continua a puntare sugli smash burger diventati il tratto distintivo del brand.