Associazione Meteo Palermo onlus

Maltempo, nevica sulle Madonie. Un albero caduto blocca una strada

Un’ondata di maltempo ha investito nel corso della notte il Palermitano, dove si sono registrati forti piogge. Le temperature si sono abbassate tanto che ha nevicato abbondantemente sulle Madonie e su Piano Battaglia. Un albero è caduto a causa del forte vento sulla strada provinciale 57 che porta da Palermo a San Martino delle Scale. La strada è rimasta bloccata creando anche qualche pericolo per gli automobilisti che si sono accorti solo all’ultimo momento dell’ostacolo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del comune di Monreale per rimuovere l’albero e ripristinare il transito stradale che è rimasto interrotto per diverse ore.