Una neonata è morta nell’Agrigentino, la procura ha aperto un’inchiesta

Una neonata di due mesi è morta ieri pomeriggio a Siculiana, in provincia di Agrigento. Stando a quanto emerso finora la bambina sarebbe deceduta a causa di un rigurgito. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma che dovrà essere sottoposta all’autopsia. Sono intervenuti, oltre ai medici, anche i carabinieri della stazione cittadina e della compagnia di Agrigento. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per soccorrere la neonata.