Esplode una palazzina in provincia di Caltanissetta: una donna in gravi condizioni

L’esplosione di una palazzina e il trasporto in elisoccorso a Palermo. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, una palazzina è esplosa intorno alle 9 di stamattina. Una donna è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita in elisoccorso al centro Grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Sarebbe stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri e personale di soccorso. L’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola.