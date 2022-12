Multiservizi, Maurizio Arena nominato in consiglio di amministrazione

In occasione dell’assemblea dei soci della Catania Multiservizi, tenutasi il 22 dicembre, il socio unico Comune di Catania, rappresentato dal commissario straordinario Federico Portoghsese, ha nominato il terzo componente del consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni di Bruno Brucchieri, che si è insediato in Consiglio comunale. A essere nominato è stato Maurizio Arena.

Sposato, con tre figlie, Arena svolge attività imprenditoriale nel settore del commercio, con esperienza politica di consigliere comunale al Comune di Giarre. Il presidente del cda, l’avvocato Alessandro Corradi e il consigliere Leotta ringraziano Brucchieri per l’impegno profuso in questi mesi. Arena ringrazia il socio unico per la nomina, dichiarandosi da subito disponibile ad assume l’impegno amministrativo.

«Con la nomina di Arena, persona di conclamata esperienza – prosegue Corradi – il Cda si ricompone nella sua integralità. Si potrà, il tal modo, continuare il lavoro di risanamento e rilancio della Catania Multiservizi, avviato sin dall’insediamento, avvenuto nel luglio 2022, della nuova compagine amministrativa».