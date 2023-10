Slot machine irregolari e distributore falso. Multe e sequestri in un bar di Cammarata

Due slot machine sono state sequestrate in un bar di Cammarata, in provincia di Agrigento, dopo la scoperta di alcune irregolarità. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo e della sede operativa di Agrigento hanno trovato i due apparecchi senza nulla osta di distribuzione e senza codici identificativi. I macchinari – con schede elettroniche installate che consentivano la vincita di denaro attraverso giochi di casinò – non erano collegati alla rete telematica dei Monopoli.

Quest’ultima permette di registrare le giocate e il calcolo dell’imposta dovuta all’erario. Sempre nello stesso locale è stato trovato anche un distributore di chewing gum che, in realtà, serviva per il gioco d’azzardo. Tutte le apparecchiature sono state sequestrate, compreso l’importo di 1.886 euro all’interno degli apparecchi. Mentre il gestore del bar è stato multato per un totale di 151mila euro, al quale verrà anche contestato il mancato pagamento dell’imposta erariale evasa.

