Catania, multati i titolari di due ristoranti nel centro storico

Tavolini e sedie sistemate nel marciapiede davanti al ristorante ma senza nessuna autorizzazione. Per questo i carabinieri di Catania, durante un’attività di controllo nel centro storico del capoluogo etneo, hanno multato i titolari di due locali nella zona del teatro Bellini per occupazione di suolo pubblico. Per ciascuno di loro è stata elevata una multa di 173 euro. Nello stesso contesto di verifiche, i militari hanno sanzionato anche il titolare di un minimarket asiatico sempre nella stessa zona del centro della città. In questo caso, il proprietario dell’attività commerciale non avrebbe rispettato l’orario di chiusura previso ed è stato colto a vendere bevande alcoliche anche molto più tardi rispetto all’orario in cui la sua saracinesca avrebbe già dovuto essere abbassata. Anche per lui è scattata una multa.