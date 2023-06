Catania, un venditore ambulante abusivo multato per l’undicesima volta

Un venditore ambulante abusivo è stato multato per l’undicesima volta in piazza Abramo Lincoln a Catania da parte dei vigili urbani. L’uomo, pur avendo una licenza itinerante, avrebbe trasformato l’attività commerciale in sede fissa. In tutto, nei primi due giorni di questa settimana, sono stati dieci gli operatori commerciali che sono stati sanzionati nel capoluogo etneo per violazione delle norme di legge o regolamentari. Tre di questi si trovano in via Giordano Bruno e sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sempre per lo stesso motivo, altri tre verbali da parte degli agenti della polizia municipali sono stati elevati a esercizi commerciali di via Giuseppe Verdi e in via Oberdan. Un commerciante, invece, è stato multato per vendita di merce non compresa nell’autorizzazione amministrativa.

Lungo la circonvallazione, in viale Ulisse, è stato multato un venditore abusivo di ortofrutta, sprovvisto di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. Per lui tre verbali, dell’importo complessivo pari a 3400 euro e il sequestro amministrativo della merce che è stata ritenuta idonea al consumo umano e, per questo, devoluta in beneficenza. Infine, in piazza Stesicoro, è stato sanzionato un venditore di spremute d’arancia che aveva trasformato la propria attività da itinerante a sede fissa esercitando l’attività commerciale a una distanza inferiore a 500 metri dai mercati storici.