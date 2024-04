Movida a Palermo, multati locali e un posteggiatore abusivo

Foto di gruizza

Nuovi controlli sulla movida a Palermo da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, e personale dell’Asp. L’attività ha interessato piazza Sant’Oliva, piazza Castelnuovo e vie limitrofe, la Vucciria, via Argenteria, via dei Coltellieri e via Pannieri. Su cinque locali controllati tre non sono risultati in regola. Al titolare di uno dei locali sono stati contestati l’occupazione illecita di suolo pubblico, carenze igenico-sanitarie e la mancanza di scia per la somministrazione su suolo pubblico con sanzione amministrativa di 4000 euro.

Occupazione illecita di suolo pubblico, carenze strutturali ed errata compilazione della procedura di autocontrollo haccp con una multa di 3000 euro la contestazione al secondo commerciante. Per i due titolari è scattata la denuncia. In un terzo esercizio alla Vucciria è stata disposta una sanzione di 2000 euro. Un uomo è stato multato perché svolgeva attività di parcheggiatore abusivo.