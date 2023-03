Malamovida a Catania, sabato sera chiuso al traffico un tratto di via Sangiuliano

Sabato 1 aprile, la centrale via Antonino di Sangiuliano di Catania resterà chiusa al traffico. È quanto stabilito, nei giorni scorsi, durante la riunione del comitato provinciale a seguito dei ripetuti casi di schiamazzi e maxi-risse notturne, registrati nella zona della movida catanese. Nel rispetto e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, a essere chiuso, dalle 21 di sabato fino alle 4 del mattino di domenica, sarà il tratto di strada compreso tra via monsignor Salvatore Ventimiglia e via Alessandro Manzoni, della corsia ovest di piazza Manganelli e della via delle Finanze. Nella stessa fascia oraria, verrà anche istituito il senso unico di marcia in via Alessandro Manzoni, nel tratto e nel senso da via Antonino di Sangiuliano a piazza Stesicoro. Sosta vietata in varie vie limitrofe.