È morto Ubaldo Ferrini. Pioniere della radio in Sicilia

È morto oggi Ubaldo Ferrini, storico speaker, direttore artistico e pioniere della radio a Catania e in Sicilia. Il suo è stato un impegno a 360 gradi. Dal 2022 curava una rubrica sulle radio per la testata giornalistica La Notizia oltre a essere stato autore del libro La radio libera la radio prigioniera. Ferrini è stato direttore artistico dell’emittente catanese Radio Luna e successivamente di Radio Zammù, negli anni 80, e conduttore di un talk show notturno divenuto punto di riferimento per un’intera generazione. I funerali si svolgeranno domani, 23 febbraio 2024, alle 16 nella chiesa Madre di Pedara.