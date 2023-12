Morto Santo Castiglione. Il cordoglio della politica: «Ha servito Catania con abnegazione»

È morto nel pomeriggio di ieri Santo Castiglione. Già presidente del consiglio di amministrazione dell’Ast e anche, in passato presidente dell’autorità portuale di Catania. Cresciuto nel Movimento sociale italiano, Castiglione – che era pure il padre del deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Castiglione – negli ultimi anni ha militato nel movimento fondato da Raffaele Lombardo. Durante la seduta del Consiglio comunale di Catania di ieri sera, il presidente Sebastiano Anastasi ha promosso un minuto di silenzio. Da stamattina la camera ardente è stata allestita a palazzo Minoriti, la sede del consiglio provinciale, consesso in cui Castiglione è stato eletto due volte ricoprendo anche l’incarico di capogruppo.

«Apprendiamo sgomenti l’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione – si legge in una nota arrivata dall’ufficio stampa del Comune di Catania – un uomo leale e generoso che ha amato visceralmente Catania e servito con abnegazione, anche nei ruoli di consigliere provinciale, assessore comunale e presidente dell’autorità portuale e da ultimo da presidente del Cda dell’Ast. La passione politica ha contraddistinto la sua vita fin dalla gioventù, un sentimento che ha trasmesso al figlio Giuseppe diventato deputato regionale e prima ancora presidente del Consiglio comunale. Siamo tutti vicini a Giuseppe – prosegue il comunicato in cui a esprimere il proprio cordoglio è pure il sindaco Enrico Trantino a nome di tutta l’amministrazione comunale e della giunta – alla moglie Graziella, dipendente comunale, a tutti i familiari che in questi momenti piangono la perdita di un uomo conosciuto e apprezzato in tutta la città per il suo altruismo».

«Un dolore immenso – ha commentato Raffaele Lombardo, il fondatore dell’Mpa – Non esistono altre parole per definire il sentimento di profonda tristezza dopo la scomparsa improvvisa di Santo Castiglione a cui mi lega una profonda amicizia e una lunghissima collaborazione politica. Assessore insieme a me nella giunta presieduta da Umberto Scapagnini – aggiunge – Da allora un sodalizio fortissimo. La sua esperienza efficiente e onestissima da presidente dell’autorità portuale e dell’azienda siciliana trasporti. La sua generosità, la sua umanità lasciano un vuoto incolmabile. Ci stringiamo in questo terribile momento in particolare alla moglie Graziella e al figlio Giuseppe, nostro deputato regionale».

«I deputati regionali, tutti gli esponenti e amici dell’Mpa sono sconvolti dalla notizia della scomparsa di Santo Castiglione. Politico di razza e superbo amministratore da sempre vicino al nostro movimento. Un uomo che ha speso la sua vita per il bene di Catania – si legge in una nota congiunta firmata da deputati, amministratori, esponenti e dirigenti dell’Mpa – servendola in diversi ruoli politici e amministrativi. Il nostro pensiero e il nostro abbraccio va al figlio Giuseppe, nostro deputato regionale ma soprattutto amico, alla moglie Graziella e a tutta la famiglia».