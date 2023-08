Scicli, pizzaiolo muore in ospedale. Aperta un’inchiesta: per i familiari è malasanità

Il pizzaiolo 57enne Pino Adamo aveva avuto un infarto ed era stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, dove è morto. I familiari hanno denunciato quello che, secondo loro, sarebbe un caso di malasanità: l’attesa al pronto soccorso sarebbe stata troppo lunga. La procura ha aperto un’inchiesta sul caso e la cartella clinica è già stata sequestrata. L’uomo era cardiopatico ed era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico l’anno scorso: due giorni si è sentito male e i parenti lo hanno portato in ospedale dove poi è deceduto. La procura di Ragusa ha già nominato il medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo di Adamo.