Nel Palermitano operaio muore dopo essere stato travolto dal crollo di un muro

Incidente mortale sul lavoro nel Palermitano. Un operaio 50enne è stato travolto dal crollo di un muro. Il fatto, secondo le prime informazioni, è accaduto in una casa in ristrutturazione in via Madonnina a Campofelice di Roccella, nei pressi di Cefalù. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sta arrivando il medico legale e il magistrato di turno della procura di Termini Imerese.