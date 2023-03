Scontro tra auto e moto nel Siracusano, morto centauro 27enne. Aperta un’inchiesta

Un 27enne è morto in un incidente stradale a Lentini, in provincia di Siracusa. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il giovane in sella a una moto si sarebbe scontrato con un’auto all’incrocio tra via Mercadante e via Macello. Le cause che hanno provocato l’impatto sono ancora in corso di accertamento. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per provare a stabilire di chi siano le responsabilità dell’incidente. Intanto, i due mezzi sono stati sequestrati dagli inquirenti che stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone che hanno assistito allo scontro e stanno anche analizzando le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.