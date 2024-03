Morto il dirigente della Fiorentina Joe Barone. Era nato nel 1966 a Pozzallo

Foto di ACF Fiorentina

Joe Barone non ce l’ha fatta. Il dirigente della Fiorentina è deceduto oggi dopo due giorni in condizioni disperate. Domenica 17 un malore improvviso, mentre era assieme alla squadra a Bergamo, dove alle 18 era in programma la sfida contro l’Atalanta, quindi il ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano mentre la Lega di A annunciava il rinvio a data da destinarsi della partita. Le condizioni del direttore generale della Fiorentina erano apparse subito gravissime.

Barone era nato a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il 20 marzo 1966 ma a 8 anni si era trasferito a Brooklyn con la famiglia. La Fiorentina ha informato che la camera ardente sarà aperta domani, mercoledì 20 marzo, dalle 09.00 alle 21.00 al Viola Park, nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi, a Firenze. «Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica. Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera», commenta il sindaco Roberto Ammatuna.