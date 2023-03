Report

Mafia: trovato morto il collaboratore di giustizia Armando Palmeri. Testimoniò pure sulle stragi

Armando Palmeri, collaboratore di giustizia con un passato da uomo di fiducia del boss Vincenzo Milazzo, è stato trovato morto in casa e non, come scritto precedentemente, vicino al torrente Finocchio, sulla strada che porta al Baglio della Luna, tra Partinico e Alcamo, in provincia di Palermo. Non è chiaro se si tratti di morte naturale o violenta. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo. L’uomo, 62 anni, aveva rivelato, tra l’altro, che, nella primavera del ’92, ad Alcamo, si tennero tre incontri tra uomini dei Servizi segreti ed il capomafia Vincenzo Milazzo. Palmeri, testimoniando nel processo ‘Ndrangheta stragista, a Reggio Calabria, e in quello di Caltanissetta sui mandati delle stragi di Falcone e Borsellino. Processo, quest’ultimo, in cui è stato condannato pure Matteo Messina Denaro.